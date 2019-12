Fonte: tuttojuve.com

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Udinews Tv dopo il ko contro la Juventus di ieri: "Se mi aspettavo un'Udinese diversa? Io direi che sicuramente ci aspettavamo una Juve arrabbiata, perché non capita spesso che in campionato faccia un punto in due partite. Abbiamo fatto qualche errore individuale e ci può stare, dal punto di vista dell'impegno però non trovo granché da rimproverare. Prendiamo quanto di positivo c'è stato nel secondo tempo per ricostruire una base in vista delle prossime partite fondamentali che ci attendono".

La squadra si è liberata mentalmente nel secondo tempo?

"Sì la squadra ha tenuto bene dal punto di vista psicologico perché effettivamente nel secondo tempo si è sbloccata nonostante loro abbiano continuato a giocare con tutti i fuoriclasse di cui potevano disporre. Diciamo che abbiamo parzialmente vinto il secondo tempo perché abbiamo trovato il gol e non ne abbiamo subiti, con qualche grande parata di Buffon peraltro. In questo momento chiediamo anche l'aiuto del pubblico che ci sostiene sempre e anche oggi si è fatto sentire. Pussetto? Lui è uno di quei giocatori dalle potenzialità enormi che l'Udinese ha e che quest'anno ancora non siamo riusciti a goderci un po' per gli infortuni e un po' per i cali motivazionali a questi legati. Io resto positivo per quelli che saranno gli sviluppi del campionato".