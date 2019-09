Udinese, Marino: "Sconfitta dura da digerire, sono stupito"

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinews TV dopo il ko interno con il Brescia:

"Sconfitta dura da digerire e prima brutta partita dell'Udinese in questa stagione. Fino ad ora anche quando è mancato il risultato, la squadra ha comunque fornito sempre delle prestazioni estremamente valide sia dal punto di vista tattico che tecnico. Ora dobbiamo interrogarci su questa brutta sconfitta, chiedere scusa ai tifosi, rimboccarci le maniche e andare a fare qualcosa di importante a Verona. Sono stupito, non me l'aspettavo viste le ultime buone prestazioni: è la prima volta quest'anno che vediamo una versione brutta di questa squadra".

Come deve porsi ora l'Udinese verso il prossimo impegno?

"Ora dobbiamo analizzare attentamente la gara di oggi, poi toccherà al mister studiare eventuali correttivi per la partita di martedì sera contro il Verona, che a questo punto diventa importantissima. Ovviamente parleremo tra di noi di quanto accaduto oggi e cercheremo di capire i motivi che ci hanno portato a questo brusco calo".