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Udinese-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic leader, Bartesaghi perfetto. Prima gioia per Hutchinson

autore
Matteo Selli
ieri alle 22:42Serie A
autore Matteo Selli
25.10.2026 22:42Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-2 al Bluenergy Stadium di Udine tra Udinese e Milan nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A Enilive. I gol, uno per tempo, segnati da Pulisic e Hutchinson.

LE PAGELLE DELL’UDINESE

Okoye 5 - Ha colpe sul 2-0 quando respinge male il tiro di Jashari, ma poi fa un miracolo su Ramos evitando il terzo gol.

Abankwah 5.5 - Contiene bene Ramos nel primo tempo, ma soffre la vivacità di Pulisic.

Kabasele 5.5 - Partita tutto sommato dignitosa in fase di contenimento, male in fase di impostazione.

Palma 6 - Grandissima personalità per lui che è un classe 2008. Sembra un veterano della Serie A, ne sentiremo parlare.

Vojvoda 5 - Grave la sua dormita sul gol di Pulisic. Non tiene la linea e lascia in gioco l’americano che trasforma per il vantaggio Milan. Poi sale di colpi, ma senza lasciare il segno.
Dal 63’ Zaniolo 5.5 - Torna in campo dopo l’infortunio senza ancora quella brillantezza che conosciamo, deve ritrovare minuti e fiducia.

Karlstrom 5.5 - Soffre tanto la catena di sinistra del Milan. Sul finire del primo tempo commette fallo su Hutchinson, prende il giallo e Runjaic lo sostituisce all’intervallo.
Dall’ 82 Lovric sv.

Piotrowski 5.5 - Gara difficile la sua, messo sotto pressione da Modric e Jashari soffre la loro tecnica e la loro pressione.
Dal 46’ Miller 6 - Dà buone geometrie con personalità, ingresso positivo il suo.

Kamara 5.5 - Prova qualche sgasata delle sue, avendo anche discreto successo, ma i cross non sono all’altezza. Innocuo anche nei tiri dalla distanza.
Dal 63’ Arizala 5.5 - Anche lui cerca la velocità per impensierire il Milan, con scarsi risultati.

Chakvetadze 5.5 - Prova qualche sortita, ma non è assolutamente sufficiente a mettere in difficoltà il Milan.

Ekkelenkamp 5 - Impalpabile. È la copia sbiadita dell’ottimo trequartista della scorsa stagione. Prova a svariare ma non ha successo, partita complicata la sua.

Davis 5 - Si vede pochissimo. Ha una mezza palla gol ma la calcia addosso a Maignan. Ancora a secco in stagione, è uno dei temi in casa Udinese.
Dall’83 Vinciati sv.

Allenatore: Runjaic 5 - Difficile fare peggio della sfida col Lecce, e infatti i suoi oggi perlomeno ci sono con lo spirito, ma non riescono a essere pericolosi in attacco. Momento nero per i friulani.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 6 - Risponde bene dopo la follia contro il Bournemouth, senza grandi picchi, ma dando fiducia e sicurezza ai suoi.

Tomori 6 - Spinge tantissimo in attacco e sfiora un assist bellissimo nel primo tempo, ma Bartesaghi e Ramos vanificano. Sta ritrovando fiducia e si vede.
Dal 73’ Loftus-Cheek - Entra con la giusta testa, ma è sfortunato perché è costretto ad uscire poco dopo.
Dal 90’ Comotto sv.

De Winter 6 - Non soffre mai Davis ed è sicuro anche in fase di impostazione.

Pavlovic 6 - Gara solida la sua, contiene bene tutto l’attacco avversario.

Diawara 6 - Alla prima assoluta in Serie A mette in mostra una grande personalità e sbaglia pochissimo.

Jashari 6.5 - Dà ottime geometrie al centrocampo del Milan, sempre attivo, svaria per tutto il campo. Propizia il 2-0 di Hutchinson con un bel tiro dalla distanza.

Modric 6.5 - Mette a segno un assist bellissimo per Pulisic, disegna le solite geometrie da fenomeno ed è anche preziosissimo in fase di recupero alto. Infinito.

Bartesaghi 6.5 - Schierato in una posizione molto più offensiva è bravo a farsi vedere con i movimenti giusti, gli manca forse un po’ di tecnica in più, ma è prezioso. Gara assolutamente convincente la sua.
Dall’85’ Cisse sv.

Pulisic 7 - Segna un gol di grande furbizia che sblocca una partita fisica e che poteva diventare molto complicata per i suoi. Poi offre una prestazione da leader assoluto, svariando per tutto il fronte offensivo e facendo sempre la cosa giusta.

Hutchinson 6.5 - Trova il suo primo gol in Italia precipitandosi per primo sulla ribattuta maldestra di Okoye sul tiro di Jashari. Per il resto la sua gara è di grande tecnica e voglia.
Dal 73’ Musah sv.

Ramos 6 - Nel primo tempo è nervoso. Spesso ben marcato da Abankwah e Palma, perde la calma e manca di lucidità. Nella ripresa sfiora il gol trovando però il miracolo di Okoye.
Dal 90’ Camarda sv.

Allenatore: Amorim 6.5 - Il Milan risponde presente alla brutta sconfitta contro il Bournemouth, trovando una prestazione solida e sapendo pungere quando serviva. Vittoria pesante che dà fiducia e sicurezza ai suoi ragazzi.

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