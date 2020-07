Udinese, Musso: "Meritavamo di vincere. Questo episodio di rafforzerà"

Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha parlato a Udinese TV dopo il pareggio subito in rimonta contro il Genoa: "Speriamo che questo episodio ci rafforzi ancora di più perché il campionato è ancora lungo e mancano parecchie partite. Ora li vediamo come due punti persi, è normale, ma da domani torneremo a lavorare e cercheremo di ripetere quanto di buono abbiamo fatto finora. Il rigore parato? Prima di ogni partita studiamo i possibili rigoristi e sapevo che Pinamonti è un che tende ad incrociare. Io ho provato ad allungarmi il più possibile ma il pallone stava per passarmi sotto quindi ho dovuto accorciare la mano, motivo per cui la respinta è uscita così. Al di là di questo abbiamo giocato bene e penso che meritavamo di vincere questa partita, però non molleremo e continueremo a fare del nostro meglio. Fisicamente stiamo bene e dobbiamo continuare così".