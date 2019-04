Udinese, Pradè: "Atalanta, miglior calcio d'Italia. Dovremo lavorare sodo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Udinews TV, il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Udinese Daniele Pradè ha avuto modo di parlare anche della prossima sfida di campionato che vedrà i friulani impegnati contro l'Atalanta a Bergamo: "Noi dobbiamo pensare a noi stessi, poi è ovvio che il fatto che loro giochino tre partite in sette giorni (domani l'Atalanta affronterà la Fiorentina in Coppa Italia, ndr) può essere per noi un vantaggio. Dovremo lavorare sodo durante la settimana per non pagare dazio dal punto di vista fisico. Sappiamo che andremo a giocare contro la squadra che esprime il miglior calcio in Italia".