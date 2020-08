Udinese, può tornare il Tucu Pereyra. Ma solo in caso di cessione di De Paul

vedi letture

Il futuro di Roberto Pereyra potrebbe essere di nuovo all'Udinese. Lo racconta quest'oggi TuttoUdinese che spiega come il Tucu, oggi al Watford, abbia già fatto capire come la propria idea sia quella di tornare a giocare in Italia. Il filo diretto esistente fra i friulani e la società londinese è evidente, ma Pereyra potrebbe tornare a Udine (dove è giù stato dal 2011 al 2014) solo e soltanto in caso di partenza di Rodrigo De Paul, il cui cartellino ha una valutazione che per la società del presidente Pozzo sfiora i 35 milioni di euro.