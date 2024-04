Udinese-Roma si riprenderà dal minuto 71 sull'1-1. Cos'era successo fino al malore di N'Dicka

La partita tra Udinese e Roma delle ore 18:00 è stata sospesa al minuto 71 sul punteggio di 1-1 per via di un malore accusato da N'Dicka.

Huijsen si fa beffare da Pereyra - Se in casa Udinese il turnover è forzato (pesano in sede di scelta di formazione per Cioffi le assenze di Lovric e Thauvin), nella Roma avviene su precisa indicazione di mister De Rossi, in particolare per quanto riguarda Mancini e Dybala. Con loro fuori anche Pellegrini, che però avrebbe avuto un problemino nell'avvicinamento. Giallorossi schierati a specchio rispetto a un'Udinese che però approccia meglio la sfida e confeziona le uniche azioni pericolose del primo quarto d'ora. Aouar prova a suonare la sveglia per la Roma, che alza man mano il proprio raggio d'aggressione ma paga un'uscita difettosa dal basso: Huijsen si fa fregare tempo e pallone da Pereyra, che si invola verso la porta per l'1-0 al 23'. Passata mezz'ora, e senza una grande reazione dei suoi, De Rossi cambia e torna indietro sui passi, rinunciando alla retroguardia a tre per un più canonico 4-3-3. Il possesso diventa pian piano ad uso esclusivo della Roma, che però sbatte sulla difesa bassa e rocciosa impostata da Cioffi. L'unico a trovare uno spazio prima dell'intervallo è Lukaku, che di testa però non inquadra la porta di Okoye. A fine primo tempo l'Udinese rientra avanti 1-0, i giallorossi non girano come vorrebbero.

Pareggio Lukaku, Paura per N'Dicka - Al rientro nessun cambio di uomini per De Rossi, che conferma gli undici del primo tempo sistemati con difesa a quattro come nel quarto d'ora conclusivo della frazione. I primi minuti della ripresa vedono una serie di tentativi dalla distanza, tutti senza fortuna: nell'ordine ci provano Cristante, Lucca (questi due capaci di centrare lo specchio, almeno) e Samardzic. La Roma alza il baricentro e cerca con insistenza l'appoggio su Lukaku. Al minuto 64 trova anche qualcosa di più di una semplice sponda: cross al bacio di Cristante che il centravanti belga incorna con potenza nel sacco anticipando sia Bijol che Okoye. Momento di interruzione per via di un invasore che richiede di scattare un selfie con Dybala, decisamente più serio quanto accade invece a N'Dicka. Il difensore si accascia da solo e viene trasportato fuori dal campo in barella. Inizialmente sembra tutto sotto controllo, il calciatore alza un pollice all'uscita, ma la preoccupazione inizia a serpeggiare tra i suoi compagni. De Rossi va a verificarne le condizioni negli spogliatoi, ma quando riesce chiede all'Udinese e all'arbitro la sospensiuone. Concessa, la partita riprenderà dal minuto 71 e dal punteggio di 1-1.