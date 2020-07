Udinese, Ter Avest sorride: "Il punto conquistato contro la Lazio ci soddisfa"

Il difensore dell'Udinese Hidde ter Avest ha parlato a Udinese TV dopo il pareggio di ieri contro la Lazio: "Un punto molto importante per noi. Abbiamo giocato bene e avuto diverse occasioni, purtroppo non le abbiamo sfruttate al meglio ma è comunque un punto che ci soddisfa. Personalmente credo di aver giocato bene a sinistra nonostante fosse una delle prime volte, anche se poi mi sono spostato a destra per difendere. Quando il Mister ha bisogno di me io cerco sempre di farmi trovare preparato. Tra la fascia sinistra e quella destra ci sono molte differenze ma spero di poterci giocare anche altre volte".