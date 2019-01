Udinese, Troost-Ekong: "La stagione si sta rivelando molto movimentata"

Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portale Pulse.ng ha riportato una lunga intervista a William Troost-Ekong, una delle rivelazioni dell'Udinese: "La vita in Italia è bella. ci divertiamo tanto. È stato un cambiamento, ovviamente, un nuovo calcio, una nuova lingua e un nuovo ambiente, ma penso di essere riuscito a inserirmi bene, a lavorare sul mio italiano e ad apprezzare il calcio, quindi è stato bello finora. La stagione si sta rivelando molto movimentata, ho giocato il Mondiale in estate e poi mi sono trasferito in Italia. Finora penso si possa essere abbastanza contenti di come ho giocato. Sono riuscito a giocare tutte le partite fino ad ora, è un traguardo per me stesso. Stiamo facendo abbastanza bene. Penso che il calcio italiano sia tatticamente più disciplinato. Hai un sacco di partite importanti, giochi contro grandi giocatori e ci sono circa otto squadre molto forti in campionato. Quindi è stata una nuova sfida per me. mi ha spinto a fare un passo in avanti e cercare di migliorare il mio gioco".