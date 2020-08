ufficiale Atalanta, Tameze torna al Nizza: non giocherà la Champions League

Adrien Tameze saluta l'Atalanta. Il centrocampista classe '94, arrivato a gennaio in prestito dal Nizza, farà ritorno alla base nei prossimi giorni. Lo ha comunicato il Nizza sul suo sito ufficiale. Stesso discorso per Racine Coly, che ha giocato in prestito negli ultimi mesi al Famalicao in Portogallo.