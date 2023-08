ufficiale Fiorentina, preso Gino Infantino dal Rosario Central. Contratto fino al 2028

Gino Infantino è un giocatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato il club viola con il seguente comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gino Infantino dal C.A. Rosario Central. Infantino, nato a Rosario (Argentina) il 19 maggio 2003, nell'ultimo Campionato Argentino ha disputato 17 partite segnando un gol e fornendo un assist. Il nuovo calciatore viola conta, già, numerose presenze con l'Under 20 Argentina, con la quale ha disputato l'ultimo Mondiale di categoria. Infantino si è legato al Club viola con un contratto fino al 30 giugno 2028".

Le cifre dell'affare.

Come vi abbiamo raccontato nel corso della serata di venerdì, quando la dirigenza viola ha concluso la trattativa con il Rosario Central, la Fiorentina prenderà il giocatore a titolo definitivo per 4 milioni di euro, che entreranno nelle casse della società argentina, alla quale sarà garantita anche una percentuale sulla futura rivendita.

Le parole di Barone.

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali del club viola dell'affare che ha portato Gino Infantino a Firenze: "Il mercato è un lavoro che fai tutto l'anno, con un'area scouting importante, abbiamo le idee chiare sui giocatori da prendere. Su Gino Infantino ci abbiamo lavorato quasi un mese, è un giocatore importante, molto giovane e promettente, abbiamo mandato Burdisso spesso in Argentina per lui e altri. Ora stiamo lavorando su altri nomi. Abbiamo una squadra già molto competitiva, ma il calciomercato è sempre caldo e c'è la necessità di giocatori per il sistema dell'allenatore".