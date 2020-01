UFFICIALE: Genoa, preso Masiello dall'Atalanta a titolo definitivo

Adesso è ufficiale: Andrea Masiello è il quinto acquisto del Genoa in questa sessione di mercato. Ad annunciarlo è stato il club ligure con questo comunicato: "Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver perfezionato con Atalanta Bc, a titolo definitivo, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Masiello (Viareggio, 5 febbraio 1986). Il giocatore ha già svolto i primi allenamenti con i compagni, presso il Centro Sportivo Signorini, agli ordini del tecnico Davide Nicola.

Un altro ritorno al Grifone. Andrea Masiello, difensore, 33 anni, nato a Viareggio il 5 febbraio 1986, torna al Genoa. In rossoblù ha già giocato 19 gare e segnato un gol nella stagione 2007/2008. Masiello arriva dall’Atalanta, a Bergamo arrivò il 26 luglio 2011, in una squadra appena promossa in Serie A Tim. Da allora ha totalizzato 155 presenze, realizzato 8 reti, esordito prima in Europa League quindi in Champions, nella stagione in corso. Difensore, Masiello viene prevalentemente impiegato da centrale, ruolo che sa svolgere con attenzione, diligenza tattica ed esperienza. Doti che, unite alla sua solidità strutturale, hanno permesso di impiegare il calciatore anche nel ruolo di terzino".