ufficiale Hellas Verona, Stepinski al Lecce in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a U.S. Lecce - a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte del Club salentino – le prestazioni sportive di Mariusz Stepinski, 25enne attaccante polacco che nello scorso campionato di Serie A, 2019/20, ha totalizzato in maglia gialloblu 21 presenze, mettendo a segno 3 reti e fornendo un assist-gol. Non è stato invece impiegato, in gare ufficiali, nella corrente stagione.