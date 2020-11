ufficiale Lazio, il figlio di Fabio Cannavaro, Andrea, tesserato per l'Under 17

Un figlio d'arte per la Lazio. Come annunciato dal club biancoceleste Andrea Cannavaro, figlio di Fabio, è stato infatti tesserato per l'Under 17. Questo il comunicato: "Prosegue ininterrottamente il lavoro di crescita e potenziamento del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Da quest’oggi l’Under 17 biancoceleste può contare su un nuovo innesto di grande importanza. Andrea Cannavaro, figlio dell’ex difensore italiano Fabio Cannavaro, è approdato alla Lazio dopo l’esperienza vissuta in Cina al Guangzhou Evergrande Taobao F.C.. Tornato in Italia per motivi di studio, Andrea Cannavaro ha deciso di sposare il progetto del Settore Giovanile biancoceleste divenendo un nuovo tesserato del Club. Cannavaro verrà inserito nell’organico della selezione Under 17 guidata da Marco Alboni".