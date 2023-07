ufficiale Lecce, preso Rafia a titolo definitivo dal Pescara. Contratto fino al 2026

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Lecce ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo dal Pescara Hamza Rafia, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per le due stagioni successive: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Rafia dal Delfino Pescara 1936. Il centrocampista classe '99 ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due. Rafia in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona, prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Folgaria".