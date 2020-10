ufficiale Mattia De Sciglio saluta la Juventus, va in prestito all'Olympique Lione

Con un comunicato, la Juventus ha comunicato la cessione in prestito di Mattia De Sciglio all'Olympique Lione. "Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia De Sciglio e la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell'Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata - si legge -. Non è mai mancato, in questi 3 anni, l’impegno di Mattia per la causa bianconera. Un impegno in campo, in allenamento, e anche fuori dal campo. A partire dal suo arrivo alla Juventus è il 3° difensore bianconero con più presenze in campionato (32), dietro solo a Leonardo Bonucci (67) e Alex Sandro (60). La stagione 2018/19 è stata quella in cui Mattia De Sciglio ha collezionato più presenze in Serie A con la maglia della Juventus (22, di cui 19 da titolare).