© foto di Insidefoto/Image Sport

Un rinforzo per il Napoli Primavera che sta faticosamente lottando per la salvezza. Dall'Inter arriva a titolo definitivo Brando Sami (18), centrocampista che con Armando Madonna ha raggranellato appena tre presenze in stagione.

Sami si è messo in luce nel vivaio del Cesena, città di cui è originario, per poi passare all'Inter dopo il fallimento dei romagnoli. Contratto registrato nelle apposite liste.