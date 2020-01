© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma annuncia l'arrivo di Gianluca Caprari come nuovo attaccante gialloblù. È il terzo arrivo per questo mercato invernale per la squadra di D'Aversa: "Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto dalla Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva a favore del Parma del giocatore Gianluca Caprari (Roma, 30.07.1993). Il giocatore è in viaggio con la squadra ed è stato convocato per la sfida contro il Cagliari".