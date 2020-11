ufficiale Roma, altro rinnovo: prolunga fino al 2024 il giovane Tommaso Milanese

La Roma annuncia un nuovo rinnovo riguardante l'ennesimo gioiello prodotto dal Settore Giovanile giallorosso. Si tratta di Tommaso Milanese, che ha anche esordito in Europa League nella scorsa giornata, contro il Cluj: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Tommaso Milanese ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, nato a Galatina (LE) il 31 luglio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 3 reti nel campionato Primavera, oltre ad aver esordito in Prima Squadra nel match di Europa League contro il Cluj all'Olimpico".

Si tratta del quinto rinnovo nel giro di sei giorni per il club capitolino, che dimostra di credere fortemente nel proprio vivaio: prima di Milanese era toccato a Ruben Providence, Edoardo Bove, Nicola Zalewski e Riccardo Ciervo.