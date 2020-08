ufficiale Roma, preso Mkhitaryan a titolo definitivo. Lo ha comunicato l'Arsenal

Henrikh Mkhitaryan nuovo giocatore della Roma: lo ha annunciato l'Arsenal con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Per l'armeno trasferimento a titolo definitivo, dopo l'ottima prima annata vissuta in giallorosso. "Micki ci lascia dopo il prestito di una stagione in Italia. Abbiamo deciso di risolvere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo", si legge sul sito ufficiale dei Gunners.