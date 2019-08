© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione in entrata per il Sassuolo: è ufficiale infatti l'acquisto di Mert Muldur, difensore classe '99. Questo il comunicato del club: "L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Muldur Mert ('99, difensore): acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna. La presentazione alla stampa si terrà in data da definirsi".