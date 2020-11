Ultime di formazione in casa Lazio: Immobile-Correa, dietro Inzaghi ritrova i titolari

In vista della delicata gara contro lo Zenit San Pietroburgo, che potrebbe portare alla Lazio tre punti pesanti in ottica qualificazione, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic. Per questo giocherà Akpa Akpro, favorito su Parolo, certa invece la presenza di Lucas in regia e di Luis Alberto ai suoi fianchi. Sugli esterni più Fares di Marusic ma ballottaggio aperto fino alla rifinitura, dietro Inzaghi ritrova i titolari. C'è Luiz Felipe, ok Acerbi e Radu, il tecnico sceglierà dunque se far giocare l'italo-brasiliano o Patric. Tra i pali gioca Reina.

La probabile formazione della Lazio: Reina; Luiz Felipe (Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro (Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.