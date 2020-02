vedi letture

Un ex Inter contro la Juve. Di Biagio: "Ho bisogno di tre punti per la SPAL"

Luigi Di Biagio, interpellato oggi in conferenza stampa sulle motivazioni che un ex Inter potrebbe aver nella sfida alla Juve, ha riposto ponendo l'accento sul suo nuovo ruolo: "Potresti farmi la stessa domanda da ex giocatore della Roma, riferendoti alla Lazio. Ho bisogno dei tre punti da allenatore della SPAL ora, di questo ho bisogno in queste settimane".