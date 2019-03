Un punto che fa (solo) morale. La salvezza per il Chievo resta un'utopia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona non molla. Può rappresentare una buona notizia per tenere comunque aperto un campionato che sembra già aver detto tutto per la prima e ultima posizione, per evitare polemiche - forse sterili - sull'impegno di alcune squadre rispetto ad altre quando mancano dieci giornate al termine della Serie A. La salvezza per la banda di mister Di Carlo resta lontanissima, distante 14 punti dall'Empoli quartultima in graduatoria. Tuttavia l'Atalanta ha testato sulla propria pelle che i clivensi vogliono almeno salvare l'onore, dopo aver perso tempo a inizio stagione con dei tecnici forse poco indicati alla causa salvezza.

Questo pomeriggio la rete di Meggiorini aveva illuso i circa cento tifosi clivensi arrivati a Bergamo, così come l'intera piazza. Anche con un successo esterno la corsa salvezza sarebbe stata complicatissima, figuriamoci adesso. Bisogna tuttavia fare un plauso al Chievo: difficilmente salverà la categoria, ma la saluterà con orgoglio e il massimo impegno fino al 26 maggio.