Una Juve senza Pjanic? Da Pogba a Milinkovic-Savic, tutte le alternative

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una Juventus senza Miralem Pjanic? La realtà - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è che molto dipende dalle offerte. Pjanic non è un incedibile, anche perché alla Juve non è un’estate da incedibili: c’è la volontà di rinforzare la squadra con un giocatore per ruolo e per comprare serve incassare. La sensazione è che "basterebbe" una cifra intorno agli 80 milioni. E a quel punto la Juve cambierebbe. Rinuncerebbe al giocatore e al suo stipendio da 6,5 milioni - l’aumento deciso in estate sarà effettivo da luglio - per puntare su un giocatore diverso, più fisico.

Paul Pogba, in questo senso, sarebbe perfetto: impatto fisico, atletismo ma anche grande tecnica e amore ricambiato per la Juve. Il fatto però è che Pogba è sostanzialmente inarrivabile per investimento e concorrenza: è quasi certo che a settembre avrà una maglia rossa (United) oppure bianca (Real)

Le alternative - Il primo nome è quello di Sergej Milinkovic Savic. I rapporti tra Juve e Lazio sono delicati, ma il nome è nell'elenco dei bianconeri. Le soluzioni sul tavolo, però diverse. Tanguy Ndombele e James Rodriguez, con tutte le loro diversità, hanno due elementi in comune: sono entrati nei ragionamenti della Juve e al 90% lasceranno la squadra attuale. Senza dimenticare Rabiot del PSG (che si prende a parametro zero).