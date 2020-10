Under 21, i calciatori positivi al COVID-19 Gabbia e Plizzari rientreranno oggi a Milano

Volo direzione Milano per Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari, giocatori dell'Under 21 che insieme a un membro dello staff sono risultati positivi al COVID-19 in Islanda. I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi ieri, oltre al medico azzurro, prenderanno un volo "in sicurezza" alle ore 14.30 direzione Malpensa. Gli altri giocatori sono partiti ieri direzione Pisa, dove martedì 'dovrebbe' andare in scena la sfida contro l'Irlanda.