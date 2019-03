© foto di www.imagephotoagency.it

I 18 milioni pagati dal Genoa per lui hanno fatto discutere e non poco gli addetti ai lavori, ma Stefano Sturaro sorride alla domanda sulla polemica scatenata per la plusvalenza ottenuta dalla Juventus per la sua cessione: "Non mi fa rabbia, ma sorridere, sembra che i soldi li abbia pagati chi commenta. Ma nel calcio è così, devi prenderti il bello e il brutto. Devo solo dimostrare ai tifosi e soprattutto a chi ha creduto in me di valere questo sforzo economico", le sue parole al Secolo XIX quest'oggi.