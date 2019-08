© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Arturo Vidal per il centrocampo dell'Inter. Il cileno è in bilico al Barcellona che sta cedendo Philippe Coutinho e ha in uscita pura Rafinha. Però il guerriero cileno può partire e in caso di addio alla Catalogna, l'Inter potrebbe diventare un'ipotesi concreta, coi nerazzurri che intanto stanno cercando di piazzare anche Joao Mario e Borja Valero.