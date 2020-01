© foto di Tom Dulat - UEFA

Albert Celades, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Rodrigo, dato a un passo dal Barcellona, e una brevissima battuta anche su Florenzi: "Il Barça lo vuole perché è bravo a giocare in diversi modi oltre a saper segnare. Fa la differenza. La negoziazione è aperta, non ci nascondiamo. Per ora posso dire solo che siamo fortunati ad averlo in rosa. Florenzi? Non posso commentare". A riportarlo è AS.