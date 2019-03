© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Matias Vecino, scrive il quotidiano 'Tuttosport', è tra i primi obiettivi del Tottenham per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il centrocampista uruguaiano è nel mirino degli spurs che in estate dovranno fronteggiare le offerte monstre che arriveranno dalla Spagna per il danese Eriksen. Al club londinese piace anche Amadou Diawara del Napoli, ma al momento la prima scelta è l'ex Fiorentina.