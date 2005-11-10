Venezia, Nicola: "Siamo arrabbiati, meritavamo almeno il pari"

Dopo la sconfitta di misura contro il Genoa, Davide Nicola ha commentato il match del suo Venezia ai microfoni di DAZN: "Indubbiamente oggi siamo arrabbiati, è giusto che sia così perchè anche il pareggio poteva starci stretto. Ma bisogna analizzare lucidamente la partita: forse alla scorsa abbiamo preso qualcosa di più, a questa qualcosa di meno. Il pareggio sarebbe stato sacrosanto, ma ha dato delle indicazioni importanti: noi stiamo cercando equilibrio tra l'essere efficaci non concedendo troppa mole di gioco agli avversari e provare poi a creare qualcosa. La partita si analizza divisa in due tempi, nel primo tempo comunque la prima occasione è stata nostra con Yeboah. Forse siamo stati un po' troppo meccanici nell'eseguire le impostazioni, quando si dà qualcosa cerchi di perdere altro. Questa è la nostra sfida: dobbiamo essere arrabbiati però lavorando con entusiasmo, anche per noi che siamo qui da dieci giorni. Ci aspetta una partita difficile e complicata, dobbiamo trovare i giusti compromessi".

Ora vi aspetta l'Inter.

"Adesso è giusto far andare giù la tensione per recuperare le energie dal punto di vista psico-fisico: il tempo a disposizione c'è per riprenderci".

Sembra essere cambiata la mentalità nell'intervallo.

"Io credo che nel secondo tempo ci sia stata una mole di lavoro ancora più importante. Dobbiamo diventare più efficaci e farlo trasformare in gol, ma a me interessa parlare di approccio: bisogna conoscere i momenti nella partita per rifiatare giocando in maniera fluida. Questo è molto importante per noi e per la squadra, nella ripresa abbiamo avuto meno preoccupazione con la palla tra i piedi. Credo che nella ripresa siano stati tutti sopra le righe, dobbiamo essere più rapidi per dialogare con velocità. Dobbiamo trovare l'equilibrio di espressione".