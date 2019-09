© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Setti, presidente del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Diciamo che è stata una trattativa complicata, noi lo volevamo fortemente, era un’idea partita da un po’ di tempo. Ma il mercato bisognerebbe studiarlo alla Bocconi per come bisogna inventarsi le cose. Abbiamo lavorato sottotraccia, per noi è un’operazione importante. Non lo so quando prenderà, noi ci contiamo molto e potrebbe essere una grande plusvalenza. È il tipo di giocatore che mancava al nostro organico, speriamo di proseguire così".