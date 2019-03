© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Icardi ha segnato 8 gol alla Lazio da quando è in Italia (oltre al rigore trasformato dopo i 120’ nei quarti di Coppa Italia persi dall’Inter) e negli ultimi 10 mesi ha esagerato: 3 partite contro la squadra di Inzaghi, 4 reti (5 con quel rigore). La più pesante l’ha segnata il 20 maggio dell’anno passato, quando ha conquistato un penalty (fallo di De Vrij, che già si era promesso ai nerazzurri) e l’ha trasformato: è stato il 2-2, poi è arrivato Vecino a togliere la Champions alla Lazio. È curioso e anche preoccupante – visto dalla parte della Lazio – che Icardi torni ad allenarsi con i compagni proprio oggi, mentre si avvicina un’altra sfida con i biancocelesti che potrebbe incidere moltissimo nella corsa verso la Champions. Non è possibile conoscere adesso quali siano i tempi necessari per rivedere Icardi al centro dell’attacco (e non sappiamo nemmeno se questo avverrà realmente), ma in queste ore potrebbe iniziare un percorso utile a portare Mauro almeno in panchina già alla ripresa del campionato. Contro la Lazio, appunto. L’incubo di Inzaghi, insomma, si riavvicina al campo nel momento meno opportuno per i biancocelesti. Lo riporta il Corriere di Roma.