Vidal chiude, Conte resiste: l'Inter comunque non molla Re Artù

Non sono parole di circostanza quelle che Arturo Vidal ha voluto dire nel corso di una chiacchierata live su Instagram con il giornalista connazionale Mario Velasco. Una lunga chiacchierata in diretta con centinaia di migliaia di fan ad ascoltare. Tre gli elementi: Barcellona intesa come squadra e città in cui il centrocampista ex Bayern intende rimanere ancora alla stregua della famiglia, spogliatoio nel quale Arturo continua a sentirsi bene e parte di un gruppo che lo apprezza sia in campo sia fuori, felicità che si manifesta quando il giocatore pensa all'idea di proseguire il suo percorso in Spagna.

Non c'è dubbio, Vidal non intende lasciare Messi, anzi dopo la Liga e la Supercoppa di Spagna vuole lasciare il segno per la prima volta anche in ambito internazionale dove, all'età di 33 anni compiuti oggi, il numero dei trofei in Europa è fermo a zero. Non è riuscito a vincere la Champions con la Juventus, non ci è riuscito neppure a Monaco di Baviera e perciò, Napoli permettendo, quest'anno potrebbe essere quello giusto. Il suo secondo in Catalogna, dal punto di vista delle realizzazioni, è migliore del primo con i suoi sei gol stagionali (l'anno scorso si era fermato a tre). Nonostante le voci di gennaio, i diverbi con Valverde, le facce scure del Camp Nou.

King Arturo in qualche modo rimane attratto come una calamita dal mondo Barca, nondimeno il finale di questa annata potrebbe riservare delle sorprese. L'Inter (che da anni prova a prenderlo invano) e Antonio Conte insistono e lavorano ai suoi fianchi con la certezza che, al termine della stagione che potrebbe voler dire nuovi trofei o nulla di fatto, il cileno sarebbe invece disposto ad ascoltare per l'ennesima volta l'offerta interista e a lasciarsi andare finalmente alla reunion con Beppe Marotta e il tecnico che a Torino lo ha fatto diventare grande. Difficile, in ogni caso. Aver pure paventato un ritorno in patria accende casomai una seconda spia, forse ancora più rossa della prima. Eppure il desiderio di riaverlo in Conte resiste. Chissà fino a che punto.