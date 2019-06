VIDEO - Douglas Costa: "Sono convinto di restare alla Juventus"

© foto di Federico Gaetano

Douglas Costa vuole restare alla Juventus. L'ha dichiarato lo stesso attaccante brasiliano, che s'è soffermato anche sull'arrivo di Sarri e Ramsey nel mondo bianconero: "Non conosco Sarri personalmente ma l'ho visto lavorare a Napoli. Fece una stagione fantastica nel mio primo anno in Italia. Per me faremo grandi cose con Sarri. Non conosco personalmente nemmeno Aaron Ramsey, anche perché seguo molto più la Serie A della Premier League, ma se la Juventus lo ha preso allora è un grande giocatore. Il club bianconero non compra giocatori di medio cabotaggio. Io ho altri tre anni di contratto e sono convinto di restare. Ora è tutto nuovo con il nuovo tecnico, quindi resto alla Juve".

Sulla nuova sfida Scudetto, questo il pensiero di Douglas Costa: "Ogni anno è più difficile. Ora c'è Conte all'Inter, al Napoli c'è Ancelotti. Tutte si rinforzano e sarà un campionato molto difficile. La nostra priorità è sempre migliorare partita dopo partita per migliorare anche in Champions, il nostro principale obiettivo. La Juventus deve vincere ogni torneo a cui partecipa".