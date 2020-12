"Voglio la stessa tigna di Dortmund". Rivedi le parole di Inzaghi alla vigilia di Spezia-Lazio

Alla vigilia della gara con lo Spezia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: "Domani sarà una partita impegnativa. Adesso dovrò valutare come stanno i ragazzi che hanno giocato a Dortmund, poi farò le scelte più idonee, sapendo che domani dovremo trovare quelle motivazioni che abbiamo sempre avuto in Europa, ma che alcune volte non abbiamo avuto in campionato. Contro lo Spezia voglio la stessa tigna di mercoledì. Per essere una grande squadra non dobbiamo scegliere le partite, ma avere sempre le motivazioni alte. Testa e cuore devono essere allo Spezia". Rivedi le parole di mister Inzaghi!