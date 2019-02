© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato nel corso di Tiki Taka su Canale 5 dopo il pareggio dell'Inter per 3-3 contro la Fiorentina: "Questi sono due punti che pesano, ma per fortuna siamo avanti a chi dobbiamo essere avanti. Nel calcio ci sono tante ingiustizie come questo rigore o come l'atteggiamento di Perisic (che ha spinto Politano "reo" di aver festeggiato come Icardi, ndr) o ancora tenere Icardi a casa che ha dato tutto per l'Inter e ora viene dipinto come un mostro che non è. Il rigore di Perisic lo abbiamo visto tutti in piedi sul divano, ma il suo gesto non dà tranquillità. Per essere capitano ci vuole rispetto e lui ce lo ha per tutti, per i colori e per la maglia in primis. Chiedere scusa ai compagni? Scusarsi di cosa? Cosa ha fatto per doversi scusare? Basta con questa cazzata, lui va tutti i giorni in spogliatoio a fare fisioterapia. E' solo cinema". A riportarlo è Fcinternews.it.