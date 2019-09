© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raggiunta da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d'Oro, Wanda Nara ha parlato delle condizioni di Mauro Icardi, uscito acciaccato dalla sfida contro il Lione: "Non si è fatto male, sta bene. Tornerà presto in campo. Il PSG non può riscattare Mauro? Certo che può, come no?"