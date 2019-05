Interpellata sulla querelle avuta con La Gazzetta dello Sport a proposito delle voci di mercato che legano Mauro Icardi alla Juventus, la sua compagna e agente Wanda Nara ha così dichiarato dagli studi di Tiki Taka su Canale 5: "Il post di Mauro è nato perché hanno fatto passare come parole sue un pensiero che però non ha mai fatto, una cosa che non ha mai detto. Mauro non parla, nessuno lo ha sentito da quando gli hanno tolto la fascia, e non è giusto che escano prime pagine che non sono vere".

Sulle polemiche nate per la storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui se la prendeva con Adani che si trovava in cabina di commento, ha aggiunto: "Il gol è inutile per Mauro e per la situazione, ma un gol è sempre una cosa positiva. Soprattutto vista la situazione".