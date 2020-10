Young Boys-Roma, le formazioni ufficiali: Mayoral in attacco con Pedro e Carles Perez alle spalle

vedi letture

Prende il via l'avventura in Europa League della Roma. Alle 18.55 la truppa di Paulo Fonseca farà visita allo Young Boys per la prima giornata del Gruppo A. Paulo Fonseca schiera Borja Mayoral al centro dell’attacco supportato alle spalle da Pedro e da Carles Perez. In difesa davanti a Pau Lopez spazio a Juan Jesus, Fazio e Karsdorp mentre a centrocampo Cristante farà coppia con Villar. Sulle corsie laterali invece agiranno a destra Bruno Peres e a sinistra Kumbulla. Rispondono i gialloneri elvetici con uno schieramento a specchio con Von Ballmoos in porta, Burgy, Lustenberger e Zesiger in difesa. A centrocampo ci saranno Sierro e Rieder con Hefti e Maceiras sulle corsie laterali. In attacco invece c’è il tridente formato da Fassnacht, Nsame e Ngamaleu.

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Sierro, Rieder, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. Allenatore: Gerardo Seoane

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Juan Jesus, Fazio, Karsdorp; Bruno Peres, Cristante, Villar, Kumbulla; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.