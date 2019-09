Zapata-De Roon, l'Atalanta sbanca Roma per 0-2: è terza in classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il solito Zapata e de Roon firmano il 2-0 dell'Atalanta contro la Roma. Finalmente difesa imbattuta dopo dieci partite, ultimi venti minuti da incubo per i giallorossi

LE FORMAZIONI - Fonseca decide di optare per Spinazzola sulla fascia sinistra, con Florenzi che viene spostato più in avanti grazie alla retroguardia a tre. Confermati Kolarov - nell'inusuale ruolo di difensore centrale - e Dzeko, come da parole del tecnico, prima da italiano per Smalling, in campo da centrale difesa in coppia con Fazio. L'Atalanta invece sorprende, non nel modulo ma per l'esclusione di Duvan Zapata, con Gomez e Ilicic: un'opzione già vista due anni fa, dopo le bocciature di Petagna e Cornelius.

ALTO RITMO, POCHE OCCASIONI - Nella prima mezz'ora sia Atalanta che Roma vanno molto veloci, ma non trovano grandi spazi. O meglio, è la precisione negli ultimi metri a mancare, perché i portieri non devono fare molto, se non controllare. Hateboer, per due volte consecutive, buca sulla destra ma pecca nell'assist, Gomez e Spinazzola cercano di calciare ma senza portare pericoli sostanziali. Così è Gollini a regalare il primo brivido, con un'uscita a vuoto sul colpo di testa di Smalling, riscattandosi pochi minuti più tardi su Dzeko, quando l'apertura alare ferma il bosniaco, liberato a tu per tu da un ottimo Spinazzola. E l'Atalanta? Gomez imbuca per Ilicic che, di destro (novità assoluta), spedisce di poco lontano dal sette.

FESTIVAL DEGLI ERRORI - La velocità porta a discreti ribaltamenti di fronte, ma anche a qualche peccatuccio veniale. Così Zaniolo fa fatica a entrare in partita, così come Pellegrini, mentre Freuler sbaglia un appoggio semplice. In cattedra ci sale Malinovskyi, pur senza incantare. La mancanza di un centravanti però toglie profondità, nonostante l'idea di attaccare con sette giocatori. Dall'altra parte Pellegrini inventa un bel pallone per Zaniolo, con Palomino che non riesce a contenerlo: saltato Gollini, Toloi lo anticipa al momento della battuta.

MEGLIO CON UNA PUNTA - A mezz'ora dalla fine Gasperini cambia, inserendo Duvan Zapata al posto di Ilicic, poco pericoloso. E dopo dieci minuti la mossa dà i suoi frutti, in collaborazione con un Veretout che sbaglia l'apertura e poi non copre sull'incursione di Freuler: secondo pallone giocabile per il colombiano che stoppa di sinistro e poi calcia fortissimo, sotto la traversa, per l'1-0. Poco prima era stato Palomino a divorarsi il vantaggio, con un colpo di testa dai sette metri.

ASSALTO FINALE - La Roma sembra non averne più, ma le energie nervose e la classe di Dzeko provano ad aprire l'ostrica atalantina. Però è Palomino che, capitato nel momento sbagliato nel posto altrettanto errato, a regalare a Kalinic la palla del pari, con Gollini che però esce in maniera perfetta e devia con le gambe, in uscita disperata. Ad andare più vicino al gol, però, è ancora Zapata dopo una grande discesa di Hateboer: il suo tiro, però, finisce sul palo. Infine, al novantesimo, la difesa della Roma compie il patatrac: Pasalic anticipa Pau Lopez, de Roon da due passi infila a porta vuota, di testa.

ROMA-ATALANTA 0-2

Marcatori: Zapata 70', de Roon 90'.

Roma (3-4-2-1)

Pau Lopez; Smalling, Fazio (dal 75' Kalinic), Kolarov; Florenzi, Cristante, Veretout; Spinazzola (dal 55' Juan Jesus); Pellegrini, Zaniolo (dal 64' Mkhitaryan); Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovsky (dal 79' Gosens); Gómez (dall'88' Pasalic), Ilicic (dal 60' Zapata).