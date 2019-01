Zukanovic, Lasagna e il dubbio Schiattarella: il punto sulla SPAL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro punti di vantaggio sulla terzultima in classifica rappresentano poco o nulla, per la SPAL che continua a lavorare per potenziare la rosa a disposizione di mister Semplici. La settimana appena iniziata, come già scritto sulle colonne di TMW, sarà di studio e valutazioni in sede di mercato.

IN ENTRATA

Resta sempre viva la pista che porta a Ervin Zukanovic del Genoa per rinforzare il pacchetto arretrato, in avanti si muove qualcosa e per questo la società ferrarese punta più piste: da Mariusz Stepinski del Chievo a Kevin Lasagna dell’Udinese, la squadra estense prosegue la caccia a un tassello. A centrocampo, invece, s'è registrato l'interesse per Cigarini.

IN USCITA

Sulla lista dei cedibili ci sono i vari Johan Djourou (Young Boys, Basilea o Monaco le piste per il difensore elvetico), Gabriele Moncini - che piace al Venezia - e Mattia Vitale. Pasquale Schiattarella è nel mirino di Udinese e Frosinone ma, al momento, la SPAL non avrebbe ricevuto offerte in via ufficiale. In quel caso, la dirigenza di Ferrara potrebbe cercare un altro uomo d'esperienza in Serie A come Emanuele Giaccherini del ChievoVerona.