© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dalle pagine del Giornale di Sicilia arrivano alcune dichiarazioni di Daniela De Angeli, ad del Palermo. Ecco quanto evidenziato da MediaGol.it: “Penso che in questo momento l’interesse principale di chiunque ami il Palermo debba essere quello di concorrere a risollevarlo, mettendo da parte inutili protagonismi e proclami. Preferisco lavorare molto e parlare poco. Idea di assumerci il rischio? Eravamo in un tunnel senza uscita, cosa che aveva paralizzato l’attività gestionale e vanificato il lavoro per il quale avevamo ottenuto l’affidamento di fornitori e procuratori. Andando avanti così, il Palermo sarebbe fallito. Inoltre, i nostri dipendenti hanno chiesto direttamente a me e a Foschi di cercare una soluzione. Per questo ci siamo spinti a prendere in mano la società, al solo fine di cederla ad investitori sicuri. Piano B se salta Mirri? Come già detto da Foschi, abbiamo altri potenziali acquirenti. Nei giorni scorsi diversi soggetti hanno manifestato interesse per l’acquisizione societaria e le notizie divulgate in merito ai debiti creano inutili allarmismi. Abbiamo un patto di riservatezza con i potenziali investitori, così come fatto con Mirri. Sport Capital Group? Abbiamo perso due mesi preziosissimi, in cui la società è rimasta inattiva. Proprio a causa di questo, sono arrivate delle ingiunzioni di pagamento. Da quando le quote sono passate sotto il mio controllo, abbiamo iniziato a risolvere queste pendenze“.