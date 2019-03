De Angeli sulla cessione del Palermo: "Prezzo basso, grandi potenzialità"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L’amministratore delegato del Palermo Daniela De Angeli intervistata da TRM ha fatto il punto sulla cessione del club rosanero e delle ultime vicende che hanno riguardato l’ex presidente Maurizio Zamparini: “Entro il 31 maggio produrremo la documentazione relativa agli indici di liquidità e di patrimonializzazione e nel caso di insufficienza dei parametri avremo tempo sempre fino al 24 giugno per ripianare la carenza finanziaria. Il nostro primo obiettivo è quello della cessione della società con la conseguente immissione di capitali freschi da parte dei potenziali acquirenti. L’affare sta nel comprare una società che è quasi in Serie A ad un prezzo relativamente basso per le potenzialità che ha e che può dare Palermo città, Palermo squadra e Palermo società. - continua De Angeli come riporta Mediagol.it - Zamparini? Alla società non è stato ancora notificato nulla, se e quando accadrà inizieremo a preoccuparci, per ora restiamo concentrati sulla quotidianità e la cessione. Se fossi un tifoso del Palermo anziché pensare o temere che Zamparini c’entri ancora qualcosa, me lo augurerei visto che non ha mai esposto la società al rischio di penalizzazione o peggio ancora al quello di non essere iscritta al campionato”.