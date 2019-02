© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Emanuele Facile, ad del Palermo, ha fatto chiarezza sulle prossime legate al futuro del club rosanero, attualmente in cerca di una nuova proprietà dopo l'addio di Maurizio Zamparini e i problemi con i nuovi investitori inglesi (fonte gds.it): "Ci sono delle cordate interessate ed entro domani dovremo prendere una decisione per il bene del club. Stiamo lavorando, ma posso dire che stiamo valutando anche una soluzione interna, ovvero di poter risolvere il tutto noi senza cedere la società. Parlerò con gli azionisti e vedremo cosa fare. Con le cordate interessate al Palermo parliamo ogni giorno, ma come ho detto non escludo di poter risolvere i problemi internamente ed evitare ripercussioni".