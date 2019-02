© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Altra giornata finita in un nulla di fatto in casa Palermo con lo spettro della penalizzazione di quattro punti che si fa sempre più concreto visto che la scadenza (18 febbraio) per saldare gli stipendi è ormai vicinissima e appare difficile che entro quella data possano arrivare capitali freschi. Come riporta La Gazzetta dello Sport ieri doveva essere valutata un’offerta di un altro gruppo americano, diverso dalla York Capital, ma questa non è pervenuta sul tavolo dell’ad Facile. L’ostacolo maggiore è rappresentato dalla richieste della proprietà inglese che chiede 1,2 milioni di euro come buonuscita nonostante non abbia messo un euro nelle casse dei siciliani. Sullo sfondo si muove il direttore Rino Foschi che sta cercando di reperire risorse (tre milioni entro lunedì) fra gli imprenditori locali che potrebbero tamponare momentaneamente la falla.