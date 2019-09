© foto di Federico Gaetano

Lorenzo Petroni, ad del Trapani reduce dalla sconfitta con la Salernitana, al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni a SalernoNotizie: “La squadra merita complimenti perché ha fatto una partita fantastica. Meritavamo di vincere, stop. Purtroppo oggi abbiamo assistito ad un’ingiustizia, sono qui perché i ragazzi meritano solo belle parole. Non sono qui per parlare dell’arbitro, ma abbiamo subito un danno e la società si farà sentire in Lega. Quello che è successo oggi è uno schifo”.