Ag. Galabinov: "Sondaggi dal Bari, ma nulla di particolare. È concentrato sui play off"

Il procuratore Andrea D’Amico ha parlato ai microfoni di Tuttobari.it del futuro di Andrej Galabinov, centravanti attualmente in forza allo Spezia e che piace molto ai pugliesi per rinforzare l’attacco. “Ci sono stati dei contatti, dei sondaggi da parte del Bari. - spiega D’Amico - Però per adesso niente di particolare. Adesso lui è impegnato nel ritorno contro il ChievoVerona. Vediamo come va la stagione in corso dello Spezia e poi valuteremo".