Aleesami saluta Palermo: "Tre anni con poco rosa e tanto nero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio account Instagram Haitam Aleesami, laterale appena approdato all'Amiens dopo la fine della sua avventura al Palermo, ha voluto salutare la piazza siciliana con un post: "Sono stati 3 anni difficili, con poco rosa e tanto nero. Purtroppo non tutto è andato come volevamo. Nella vita e nello sport capita di cadere, ma l’importante è sapersi rialzare! Voglio ringraziare tutti i tifosi, gli amici e i dipendenti che ho incontrato durante questi 3 anni. Palermo e i palermitani resteranno per sempre nel mio cuore. Forza Palermo".