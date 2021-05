Aleesami lascia il Rostov e ora è svincolato: "Ringrazio tutti e buona fortuna per il futuro"

Haitam Aleesami lascia il Rostov. L'annuncio è arrivato dal club russo, che ha pubblicato le parole d'addio dell'ex terzino del Palermo, da ieri ufficialmente svincolato: "Mille grazie a tutte le persone che lavorano nel club. Prima di tutto, voglio ringraziare i tifosi per il loro supporto e amore. In città ho tanti amici e lo saranno per il resto della mia vita. Auguro ai miei compagni di squadra, allo staff, ai tifosi e a tutti coloro che amano l'FC Rostov buona fortuna per il futuro!"